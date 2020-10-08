Bilecik'te bu vadide Osman Gazi'nin evinin izi araştırılıyor
BİLECİK'te, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda, Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunan işgalinde yakılarak yok edilen tarihi yerlerin jeoradar ile tespiti için çalışma başlatıldı.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin evinin de bulunduğu, Beyler Beşiği Vadisi'nde halk arasında "Yanık Şehir" olarak bilinen bölgede zarar gören yapıların izi sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan çalışmalar, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezaretinde ve Bilecik Müze Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hazel Deniz Toktay, öncelikle tamamen yıkılan Osman Gazi'nin evi ve Zaviye-i Edebali'nin izlerini araştırıyor. Jeoradar çalışmasında ayrıca alanların yer altı fotoğrafı çekiliyor. Vali Bilal Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin simgesi olan "Yanık Şehir"de yeni bir çalışmaya başladıklarını söyledi.
Yunan işgalinde yakılmış
Bilecik'in, "Kuruluş'un ve Kurtuluş'un Şehri" olarak anıldığını hatırlatan Şentürk, "Burası hem Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri hem de Kurtuluş Savaşı döneminde kritik adımların atıldığı yer. Burada bunların izlerini çok net görüyor ve yaşıyoruz. Şeyh Edebali Türbesi ve bu vadi, Osmanlı'nın kuruluş yeri ve ilk başkenti. Burası Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Yunanlılar tarafından üç defa yakılmış." dedi. Şentürk, vadide yer alan ipek fabrikaları, ev, cami, medrese ve diğer üretim yerlerinin yaklaşık bir asır önce Yunanlar tarafından yakıldığının tespit edildiğini aktardı.
Bugün bile o yangının izlerinin görülebildiğini vurgulayan Şentürk, "Burada Kuruluş'tan Kurtuluş'a Yanık Şehir olarak bir açık hava müzesi düzenlenebilir mi diye düşünüyoruz, böyle bir arayışımız var. 1800'lü yılların sonlarına, şehrin yakılmadan önceki haline ait fotoğraflar var." bilgisini paylaştı. Vali Şentürk, alanda başlayan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü anlatarak şunları kaydetti: