Bilecik'te bu vadide Osman Gazi'nin evinin izi araştırılıyor

Yunan işgalinde yakılmış

Bilecik'in, "Kuruluş'un ve Kurtuluş'un Şehri" olarak anıldığını hatırlatan Şentürk, "Burası hem Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yeri hem de Kurtuluş Savaşı döneminde kritik adımların atıldığı yer. Burada bunların izlerini çok net görüyor ve yaşıyoruz. Şeyh Edebali Türbesi ve bu vadi, Osmanlı'nın kuruluş yeri ve ilk başkenti. Burası Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Yunanlılar tarafından üç defa yakılmış." dedi. Şentürk, vadide yer alan ipek fabrikaları, ev, cami, medrese ve diğer üretim yerlerinin yaklaşık bir asır önce Yunanlar tarafından yakıldığının tespit edildiğini aktardı.