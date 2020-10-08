BIST 1.151
DOLAR 7,92
EURO 9,32
ALTIN 481,76
HABER /  GÜNCEL

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı, KRT TV programcısı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde, serbest bırakıldı.

Abone ol

Yeniçağ yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 2015 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılmış olan dava kapsamında Giresun'da gözaltına alındı. İde, haberi sosyal medya hesabından bizzat duyurdu.

Gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyuran İde, "Hakikaten ayıp oluyor" diye yazdı.

Yeniçağ Gazetesi'nde "Ters Açı" adıyla köşe yazan ve KRT televizyonunda program yapan İde, kişisel Twittet hesabından, "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden GÖZALTI. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama ARANIYORSUNUZ.. Olsun ! Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor" diye belirtti.

Serbest bırakıldı

İde, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat İde’yi telefonla arayarak, gözaltı sürecine ilişkin bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, İde’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Murat Akova: Covid-19 aşısı Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
JP Morgan’dan dolar için 4 senaryo! Trump seçilirse TL kazanır Biden seçilirse TL kaybeder
Süleyman Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Dolar, Euro ve Sterlin'den yeni tarihi rekorlar! Türk Lirası neden eriyor?
Adalet Bakanı Gül'den çarpıcı 'yargı' mesajları! Türk milletine sırtını dönemez
ABD'li senatörlerden Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım' mektubu
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da koronavirüsü yenen cerrah göreve başladığı gün öldü
Doktor Ahmet Akbaş kimdir kaç yaşında neden öldü?
Bekir Pakdemirli: Ankara tiftik keçisine hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz
CHP'li başkan sosyal medyadan duyurdu! Koronaya yakalandı
Yozgat'ta da sokakta sigara içmek yasaklandı! Yürürken sigara içene ceza
Tuma Çelik kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Yorumlar 4 yorum