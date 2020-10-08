Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, SED ödemelerinin 8-15 Ekim arasında ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Ekim ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan 128 bin çocuğumuz için 133,3 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek, aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.