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Antalya'da köprü altında erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da ceset paniği yaşandı. Köprü altında 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi’ndeki Cırnık Köprüsü altına inen vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Seslenmelerine rağmen şahıstan cevap alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Köprü altına inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 35-40 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şahsın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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