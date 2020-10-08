BIST 1.151
DOLAR 7,92
EURO 9,32
ALTIN 481,76
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir kişi yakalandı

ŞANLIURFA hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG bağlantılı bir kişi ekiplerimiz tarafından yakalandı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan, terör örgütü PKK/YPG bağlantılı 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Murat Akova: Covid-19 aşısı Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
JP Morgan’dan dolar için 4 senaryo! Trump seçilirse TL kazanır Biden seçilirse TL kaybeder
Süleyman Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Dolar, Euro ve Sterlin'den yeni tarihi rekorlar! Türk Lirası neden eriyor?
Adalet Bakanı Gül'den çarpıcı 'yargı' mesajları! Türk milletine sırtını dönemez
ABD'li senatörlerden Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım' mektubu
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya - İsveç maçını Halis Özkahya yönetecek
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
TBMM'de milletvekillerinin maskeyle imtihanı! 'Kürsüde dayanılmıyor başkanım'
Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
Sakarya'da 3 çocuk babasının cansız bedenine ulaşıldı
Manisa hava durumu saatlik haritalı rapor yayınlandı
Yorumlar