Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG bağlantılı bir kişi yakalandı
ŞANLIURFA hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG bağlantılı bir kişi ekiplerimiz tarafından yakalandı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaAbone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan, terör örgütü PKK/YPG bağlantılı 1 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.
Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/hx4aaLLLuH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020