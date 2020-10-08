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Bihter Yalçınsoy kimdir bugün boşanacaktı eşi öldürdü

İZMİR'de yaşayan 31 yaşındaki Bihter Yalçınsoy eşi tarafından 3 bıçak darbesiyle katledildi. Bihter Yalçınsoy yaşasaydı eşi Rahman Yalçınsoy ile bugün boşanacaktı. Eşi tarafından konuşma bahanesiyle eve çağrılan Bihter Yalçınsoy kimdir merak edilenler...

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Bihter Yalçınsoy bugün boşanacağı eşi Rahman Yalçınsoy tarafında katledildi.  İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasının görüleceği mahkemeden bir gün önce eşi Rahman Yalçınsoy tarafından 3 bıçak darbesiyle katledildi.

Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi.

3 yerinden bıçaklayıp kaçtı: Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.
Hastaneden hayatını kaybetti

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan koca Rahman Yalçınsoy ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Boşanma davaları bugün görülecekti: Rahman Yalçınsoy ve öldürdüğü 6 yıllık eşi Bihter Yalçınsoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları, İzmir Adliyesi’nde bugün boşanma davalarının görüleceği öğrenildi. Talihsiz kadının davaya saatler kala, öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu.

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