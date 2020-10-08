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46 yıl sonra tarihi gün! KKTC'de Kapalı Maraş'ın sahil şeridi açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bölgeye girişlerin başladığı duyuruldu.

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KKTC'de 46 yıl sonra tarihi adım atıldı. Ülkede yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. Maraş'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu.

Can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması istendi. KKTC vatandaşlarının numaratör eşliğinde Kapalı Maraş'a geçmeye başladığı öğrenildi. Kimliksiz devam eden girişlerde vatandaşlar Maraş'ın sahil kısmına ilerlediği aktarıldı.

Denize girilebilecek alan 1 kilometre uzunluğunda

Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin –drone hariç- serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.

Ne olmuştu?

KKTC hükümeti, geçen yıl alınan kararla 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışmasını başlattı. Türkiye'den üst düzey yetkililerin katılımıyla Maraş'ta 15 Şubat'ta Türkiye Barolar Birliğince "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlendi.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrolü sağlanan ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları belli bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek.

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Foto Galeri KKTC'de 46 yıl sonra tarihi gün! Kapalı Maraş'ın sahil şeridi ziyarete açıldı Galeriye Gözat
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