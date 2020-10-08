Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu.

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16 Temmuz’da Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

15 sayfalık iddianamede, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı için ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Delilleri karartma’ suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ailesi için kovuşturmaya gerek duyulmadı

Öte yandan Pınar Gülten'in aile avukatı Rezan Epezdömer, bu kararı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz için Muğla’ya geldi. Pınar Gültekin cinayetine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

5 milyon lira tazminat ödeyecek

Cemal Metin Avcı'nın psikolojik tedavi gören ve sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabilen eşi Eda Avcı, avukatı Doğukan Uzakgiden'e vekalet verip, geçen 29 Temmuz'da Muğla 1'inci Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı boşanma davası açtı. Tarafların imza altına aldığı Cemal Metin Avcı'nın, eşi Eda Avcı'ya maddi, manevi toplam 5 milyon lira tazminat ödemeyi ve Muğla'daki bir taşınmaz ile iki aracı vermeyi kabul ettiği protokol de mahkemeye sunuldu. Çiftin müşterek kız çocuğunun velayetinin annesinde olması ve Cemal Metin Avcı'nın karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödeyeceği de protokolde yer aldı.

Avukat itiraz etti

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.