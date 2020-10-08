BIST 1.151
DOLAR 7,92
EURO 9,32
ALTIN 481,76
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı: Gözyaşında artış ve gözde çapaklanma

Anadolu Ajansı

Yurt dışında yapılan çalışmaların koronavirüs ile gözyaşı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Bazı koronavirüs hastalarının gözyaşında da koronavirüs RNA'sı görüldü, gözyaşında artışın ve gözde çapaklanmanın hastalığın belirtileri arasında olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a sebep olan ve damlacık yoluyla yayılan "SARS-CoV2" virüsünün ana bulaşma şeklinin solunum yolu olduğunu hatırlattı.  Virüs bulaşında farklı kaynakların etkili olup olmadığına ilişkin bilgi veren Kayıpmaz, "ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezince (CDC) göz aracılığıyla bir bulaşmanın düşük ihtimalle de olsa mümkün olabileceği ama bulaşmada ana yolun solunum sistemi olduğunu vurgulandı." dedi.   

Kayıpmaz, virüslü bir yüzeye temas eden bir kişinin ellerini yüzüne ve gözlerine götürmesi sonucunda bulaşın söz konusu olabildiğinin bilimsel çalışmalarla gösterildiğini belirterek gözde kızarıklığın Kovid-19 belirtilerinden olabildiğini ifade etti.

"Ayrıca bir başka çalışmada gözyaşında artışın ve çapaklanmanın da belirtiler arasında olabileceği gösterildi. Virüsün kaynağı olan Çin'in Hubei eyaletinden yayınlanan bir çalışmada yalnızca bir hastanın ilk belirtisinin göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz bölgesini kaplayan zar olan konjonktivanın iltihabı (konjonktivit) olduğu belirtildi."


"RWTH Aachen Üniversitesi'nde 18 Kovid-19 hastası üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise hastalardan 5'inin (yüzde 28) gözyaşında PCR testi ile koronavirüs RNA'sı saptandı. Ayrıca Milano'da gerçekleştirilen SERPICO-19 çalışmasında Kovid-19'un retinayı da etkileyebileceği sonucuna varıldı. Retinadaki etkilenmenin çoğunun da retinanın damar sisteminden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu nedenle, hasta kişilerin gözyaşına veya gözyaşının silindiği mendil ve peçeteye dokunulmamalı."

'Vücut sıvılarına temastan kaçının' uyarısı

Doç. Dr. Kayıpmaz, sağlığın korunması için tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "İster Kovid-19 ister grip isterse sağlıklı bir kişinin, gözyaşı, kan, balgam gibi vücut sıvıları ile vücut sıvılarının temas ettiği peçete, mendil gibi ürünlerle de temastan kaçınılmalı." uyarısında bulundu.

Kayıpmaz, araştırma sonuçlarına ilişkin, "Bu çalışmalar bize göz koruması bilincinin arttırılması gerektiğini göstermektedir. Maske takmak, ellerin sık sık yüze ve göze götürülmesini de engellemektedir." değerlendirmesini yaptı.Acil sağlık çalışanları olarak özellikle yüksek damlacık oluşturan işlemlerde gözlük kullanıldığını anımsatan Kayıpmaz, herkesin maskeyi doğru takması, sık sık ellerini yıkaması, ellerin yüz ve gözlere temasından kaçınması gerektiğini vurguladı.

Lens kullananlara virüsün bulaşma ihtimali 

Kayıpmaz, lens kullananlar için de uyarılarda bulunarak, "Kontakt lens kullananlara Kovid-19'a sebep olan virüsün bulaşma ihtimalinin gözlük kullananlardan daha fazla olduğuna dair bir kanıt şu anda yok. Bununla birlikte kontakt lens kullanan kişiler, güvenli kontakt lens kullanım kurallarına ve el yıkama başta olmak üzere temizlik kurallarına dikkat etmeyi sürdürmeli." dedi.

Kan ile bulaşa ilişkin de Kayıpmaz, Kovid-19 virüsünün kanda nadir olarak görüldüğünü, kan nakliyle bulaştığına dair bir kanıt ortaya konamadığını bildirdi. Kayıpmaz, "Eğer sağlık çalışanı değilseniz, kişisel koruyucu donanımınız yoksa Kovid-19 hastasıyla ve onun vücut sıvılarıyla temas etmeniz uygun değil." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Çok kötü kokuyor' diyerek şikayet edildi! Bilecik'te evden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nu 'kanını akıtır sana içiririm' diye tehdit etmişti sanığın cezası belli oldu
Prof. Dr. Murat Akova: Covid-19 aşısı Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
JP Morgan’dan dolar için 4 senaryo! Trump seçilirse TL kazanır Biden seçilirse TL kaybeder
Süleyman Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Dolar, Euro ve Sterlin'den yeni tarihi rekorlar! Türk Lirası neden eriyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa hava durumu saatlik haritalı rapor yayınlandı
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Kütahya hava durumu 15 günlük haritalı tahmin
İBB duyurdu! Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak
Beyoğlu'nda gaspçının kalasla saldırdığı adam hayatını kaybetti
Mevlid Kandili ne zaman oruç tutulur mu hangi ibadetler yapılır?
Yorumlar