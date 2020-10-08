'Çok kötü kokuyor' diyerek şikayet edildi! Bilecik'te evden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden çalışma hakkında yapılan açıklamada, ‘’Bilecik Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde bütün vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Osmangazi Mahallesinde ikamet eden vatandaşımız ve komşularının talebi doğrultusunda söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı." ifadeleri kullanıldı.