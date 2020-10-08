'Çok kötü kokuyor' diyerek şikayet edildi! Bilecik'te evden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi
Bilecik'te, komşularının çok kötü kokular geldiği şikayetinde bulunduğu evden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.
Osmangazi Mahallesi Sosyal Konutlar DY7 numaralı konutta ikamet eden bir vatandaşa ait evden komşuları çok kötü kokular geldiği şikayetinde bulundu. Eve gelen ekipler görenler şaşırdı.
Bunun üzerine Bilecik Belediyene bağlı Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon çöp toplandı.
Arından ev ekipler tarafından temizlenip boyandı ve Güzel Market Dayanışma Mağazası’ndaki ürünlerle donatıldı.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden çalışma hakkında yapılan açıklamada, ‘’Bilecik Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde bütün vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Osmangazi Mahallesinde ikamet eden vatandaşımız ve komşularının talebi doğrultusunda söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı." ifadeleri kullanıldı.