Gaziantep'te vahşet! Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son haber Gaziantep'ten geldi. Yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı'yı hastane odasında dövüp, bıçakla yaralayan gözü dönmüş adam 18,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te yaşayan Güldane Yırtıcı, üçüncü çocuğuna hamile olduğu sırada sık sık anlaşmazlık yaşadığı ve şiddet gördüğü eşinden ayrılarak baba evine yerleşti. Yırtıcı, 25 Ağustos 2019 tarihinde, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Bu sırada hastaneye ziyarete gelen Ahmet Yırtıcı, eşi Güldane'yi dövüp bıçakla kolundan ve yüzünden yaraladı. Kadının çığlıklarını duyan polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Yırtıcı, dün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ahmet Yırtıcı, hastaneye eşini öldürmeye değil, yuvasını kurtarmaya gittiğini iddia etti.
Eşini öldürmek istemesi halinde yanında silah bulunduracağını öne süren Yırtıcı, "Hastanede bana ağza alınmayacak sözler söyledi. Bunun üzerine tartıştık ve olay meydana geldi. Ama asla öldürme kastım yoktu" dedi.