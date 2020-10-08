Gaziantep'te vahşet! Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ahmet Yırtıcı, dün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ahmet Yırtıcı, hastaneye eşini öldürmeye değil, yuvasını kurtarmaya gittiğini iddia etti.