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Kayseri'de açık alanda sigara içenlere kesilecek ceza belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maske takma zorunluluğu olan alanlarda sigara içenlere 900 TL 'maske takmama' cezası uygulanacağını söyledi.

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Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, Bankalar Caddesi, Düvenönü'nde korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Esnaf ve yaya vatandaşları denetleyen heyet; maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. 

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maske takılmasının zorunlu olduğu alanlarda sigara içilemeyeceğini, içildiği takdirde 900 TL 'maske takmama cezası' uygulanacağını belirtti.


900 TL ceza kesilecek
Vali açıklamasının devamında "Maalesef hafta için sürekli alanlardayız. Gördüğüm manzaralar bizleri haliyle üzüyor. Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda bazı vatandaşlarımız sigaralarını yakıp vatandaşların üzerlerine gidecek şekilde sigara dumanının bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Çok net ifade ediyorum, maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda maske takacağız, bu alanlarda sigara içilmesi mümkün değil. Bir zorunluluk getirilmiş, uyulması lazım. Zorunluluk maske takma zorunluluğu. Sigara içerken yanınızdaki insanlara zarar veriyorsanız hem sizin hem yanınızda oturanlar için tehlike. Kesinlikle sigara içilemez, içildiği takdirde maske takmama cezasından dolayı da vatandaşlarımıza 900 TL ceza yazılıyor." ifadelerini kullandı. 

Yozgat'ta da sokakta sigara içmek yasaklandı
Yozgat Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ziya Polat başkanlığında toplandı. Şehirde koronavirüs vakalarının artması Valilik, il genelinde kalabalık cadde ve sokaklar ile kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını engellediği için yürürken sigara içilmesi yasaklandı.

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