FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatı kaybetti! O detay dikkatlerden kaçmadı

FLo Mağazacılık'ın kurucusu olan Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Gaziantep doğumlu Ziylan, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırseverliği de biliniyordu.

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Bir süredir hastanede tedavi gören, FLO Ayakkabı'nın kurucusu, hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, bu sabah yaşamını yitirdi. Ziylan Grup'un sahibi olan Hacı Ahmet Ziylan adına yaptırılan Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.







Hacı Ahmet Ziylan kimdir?

Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.



