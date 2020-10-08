BIST 1.151
DOLAR 7,92
EURO 9,32
ALTIN 481,76
HABER /  EKONOMİ

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatı kaybetti! O detay dikkatlerden kaçmadı

Demirören Haber Ajansı

FLo Mağazacılık'ın kurucusu olan Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Gaziantep doğumlu Ziylan, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra hayırseverliği de biliniyordu.

Abone ol

Bir süredir hastanede tedavi gören, FLO Ayakkabı'nın kurucusu, hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, bu sabah yaşamını yitirdi. Ziylan Grup'un sahibi olan Hacı Ahmet Ziylan adına yaptırılan Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.


Hacı Ahmet Ziylan kimdir?
Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 60 yıl yüzündeki 25 kilo tümör ile yaşadı 5 ameliyat geçirdi! Yıllar sonra huzura erdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı bir araya geldi
Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nu 'kanını akıtır sana içiririm' diye tehdit etmişti sanığın cezası belli oldu
Prof. Dr. Murat Akova: Covid-19 aşısı Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
JP Morgan’dan dolar için 4 senaryo! Trump seçilirse TL kazanır Biden seçilirse TL kaybeder
Süleyman Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
ÖNCEKİ HABERLER
Aya Nikola kimdir Kuruluş Osman Aya Nikola tarihi
Denizli'de olta meraklısı şaşırttı: 37 kilogram kapasiteli misina ile 260 kilo orkinos yakaladı
Kayseri'de açık alanda sigara içenlere kesilecek ceza belli oldu
Bakan Akar: Sus pus olanlar ikiyüzlü davranıyor
Bahçelievler'de özel hastane doktorunun aracına silahlı saldırı
Bihter Yalçınsoy kimdir bugün boşanacaktı eşi öldürdü
Yorumlar 2 yorum