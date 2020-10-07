60 yıl yüzündeki 25 kilo tümör ile yaşadı 5 ameliyat geçirdi! Yıllar sonra huzura erdi
ABD'de yaşayan Nepal uyruklu Ashok Shrestha yüzünü kaplayan tümör yüzünden yıllar sonra kurtulabildi.
ABD'de yaşayan 60 yaşındaki Nepal uyruklu Ashok Shrestha'nın hayatı kabusa döndü. Sinir dokularında tümörlerin oluşmasına neden olan ve nadir bir genetik bozukluğu nedeniyle yüzündeki dev tümör yüzünden günlük yaşamı büyük bir eziyete dönüştü.
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Yüzündeki tümörle 2 yaşından beri yaşayan Shrestha'nın yaşıyla birlikte yüzündeki tümör de ilerledi.
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Görme oranı düşen Shrestha, ilk ameliyatı için 1989 yılına gitti.
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Ameliyattan sonra durumunda bir iyileşme görülmeyen Shrestha için 2018 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 bin sterlinlik bağış toplandığı ifade edildi.
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