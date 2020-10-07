60 yıl yüzündeki 25 kilo tümör ile yaşadı 5 ameliyat geçirdi! Yıllar sonra huzura erdi

ABD'de yaşayan 60 yaşındaki Nepal uyruklu Ashok Shrestha'nın hayatı kabusa döndü. Sinir dokularında tümörlerin oluşmasına neden olan ve nadir bir genetik bozukluğu nedeniyle yüzündeki dev tümör yüzünden günlük yaşamı büyük bir eziyete dönüştü.