BIST 1.151
DOLAR 7,92
EURO 9,32
ALTIN 481,76
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs aşısının faz-3 denemeleri Gaziantep'te de başladı

İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE'de birçok merkezde Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısının faz-3 denemeleri uygulanmaya devam ediyor. Dün Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan aynı aşıya bugün Gaziantep Üniversitesi Hastanesi de dahil oldu.

Abone ol

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye’de Covid-19 aşısı için faz-3 denemelerine geçildi. Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde de Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı. Gaziantep'te ilk kez gerçekleştirilen aşı çalışmasının bir parçası olan korona virüsaşısı faz 3 denemeleri 100 sağlık çalışanına uygulanacak.

Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk etapta 100 gönüllü sağlık çalışanına Covid-19 aşısını uygulayacaklarını belirterek, bugün itibariyle 5 gönüllüye faz 3 denemeleri çerçevesinde aşı uygulandığını belirtti.

"Aşı olmak isteyen gönüllüler bize başvurmaktadır"

Karaoğlan, "Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı olarak Sars Cuv 2 aşısına bugün itibariyle başlamış durumdayız. Aşı olmak isteyen gönüllüler bize başvurmaktadır. Gönüllüleri bilgilendirdikten sonra aşılamaya başladık. Türkiye’de birçok merkez başladı ve başlamak üzere olan merkezler var. Bu salgının önüne geçilmesi anlamında önemli olacağını düşünüyoruz. Gönüllü 100 sağlık çalışanımızda uygulayacağız. Bugün 5 kişiye aşı yapacağız” diye konuştu.

İlgili Haberler
Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı bir araya geldi
Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nu 'kanını akıtır sana içiririm' diye tehdit etmişti sanığın cezası belli oldu
Prof. Dr. Murat Akova: Covid-19 aşısı Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
JP Morgan’dan dolar için 4 senaryo! Trump seçilirse TL kazanır Biden seçilirse TL kaybeder
Süleyman Soylu: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
ÖNCEKİ HABERLER
Aya Nikola kimdir Kuruluş Osman Aya Nikola tarihi
Denizli'de olta meraklısı şaşırttı: 37 kilogram kapasiteli misina ile 260 kilo orkinos yakaladı
Kayseri'de açık alanda sigara içenlere kesilecek ceza belli oldu
Bakan Akar: Sus pus olanlar ikiyüzlü davranıyor
Bahçelievler'de özel hastane doktorunun aracına silahlı saldırı
Yalova hava durumu saatlik tahmin fena bu saate dikkat!
Yorumlar