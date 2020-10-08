Çin'de hırsızlar çaldıkları 300 milyon dolarlık eseri ikiye böldü Mao Zedong'un parşomeniydi

ÇİN'de 300 milyon dolar değerindeki Mao Zedong'un şiir yazdığı parşomen çalındı. Hırsızlar çaldıkları tarihi eserin uzun olduğunu düşünüp gösterilmesi ve sergilenmesi zor diye ortadan ikiye böldü. Asıl şaşkınlık yaratan ise eserin hırsızlar tarafından satıldığı fiyattı.

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Çin Halk Cumhuriyeti'nde hırsızlar milyonlarca dolarlık bir koleksiyon parçasına zarar verdi. Hong Kong'da bir sanat koleksiyoncusunun evine giren hırsızlar birçok eseri çaldı. Üç hırsızın çaldığı eserler arasında ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un şiir yazdığı 2.8 metre uzunluğundaki parşomen de bulunuyordu.

Hırsızların parşomeni satmak istediği alıcı, çalınan Mao'ya ait 2.8 metre uzunluğundaki ikiye bölünmüş parşömeni, Hong Kong polisine teslim etti. Hong Kong polisinin kıdemli müfettişi Tony Ho, kimin parşömeni kestiğinin belli olmadığını belirterek, "Birileri parşömenin çok uzun olduğunu düşünmüş... Gösterilmesi ve sergilenmesinin zor olacağını düşünmüş. İşte bu yüzden ikiye bölmüşler" dedi.

Stolen Mao Zedong scroll worth millions found cut in half https://t.co/z3Moe18KeG — BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2020

Değerini bilmeden 64 dolara satmışlar

Koleksiyoncu Fu Chunxiao ise 'orijinal parçanın kesinlikle etkilendiğini' vurgulayarak, “İki parçaya ayrıldığını görmek çok üzücüydü” diye konuştu. Polis, hırsızların yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen parşömeni sadece 64 dolara sattığını açıkladı.

645 milyon doları bulan soygun yaptılar

Hırsızların, koleksiyoncunun evinden parşömenlerle birlikte Mao'nun antika pulları, bakır paraları ve diğer kaligrafi parçalarının yer aldığı toplam değeri yaklaşık 645 milyon doları bulan soygun yaptığı belirtiliyor. Hırsızlık olayına karışan iki kişiyle birlikte alıcı da "çalıntı malı satın almak" suçundan gözaltına alındı.