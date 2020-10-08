Almanya'nın konuştuğu Türk gurbetçi: İşçi olarak girdiği şirketin patronu oldu
ALMANYA'ya çalışmak için giden Turabi Yıldız, işçi olarak girdiği otomobil temizlik firmasını satın aldı. Kendi işinin patronu olan Yıldız'ın şirketinin şimdiki yıllık cirosu dudak uçuklattı.Abone ol
Türkiye’den Almanya’ya 32 yıl önce giden gurbetçi Turabi Yıldız, çalıştığı Tip-Top Autoaufbereitung adlı oto temizliği firmasını satın alarak kendi işinin patronu oldu. Eleman olarak 5 yıl çalıştığı işyerinin patronu olan Yıldız, başarı öyküsünü gazetecilere anlattı. Yıldız, çalışma azmiyle Avrupa'daki Türk gurbetçilere örnek oluyor.
Daha önce işçi olarak çalıştığı işyerinin patronu olan Yıldız, "Almanya'ya geldikten sonra Neuss şehrinde temizlik işçisi olarak çalıştığım şirketi satın aldım. Otomobil sektörünü iyi takip ettik. Sadece temizlik yapmakla kalmadık, araç bakımında gerekli olsan her branşa girdik. Kendimizi yaşadığımız ülkenin standartlarına iyi ayarladık, ev ödevlerimizi çok iyi yaptık. Almanya'nın dev lüks araç markalarının kayıtlarına girmek, oralardan iş almak kolay iş değil. Bunu başardık, 25 yıldır da sektördeyiz. Eylül 2020 itibariyle de bünyemize kattığımız yeni işlerle, şirketimiz iki kat büyüdü ve çalışanımızın sayısı da 900’ü aştı” ifadelerini kullandı.
Alman belediye başkanı Yıldız'ı kutladı
Tip-Top Autoaufbereitung’un geçtiğimiz günlerde Autohaus dergisinde geniş yer bulması, şirketin merkez ofisinin bulunduğu Neuss şehrinin Belediye Başkanı Reiner Breuer'in de dikkat çekti. Tip-Top Autoaufbereitung sahibi Turabi Yıldız'ı arayarak randevu alan Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer, Tip-Top Autoaufbereitung merkez ofisini ziyaret ederek, sektördeki başarısından dolayı Turabi Yıldız'ı kutladı.