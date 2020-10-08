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Türkiye-Yunanistan arasında ilk temas! Çavuşoğlu detayları anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptıkları görüşmenin ardından istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

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Doğu Akdeniz meselesinden dolayı gergin olduğumuz Yunanistan ile ilk temas gerçekleşti.

Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere yarın Bratislava’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim dönemi sonrası üst düzey yüz yüze ilk görüşme yapılmış oldu.

Hangi konular ele alındı?
Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele aldı.

Mutabık kalındı
Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Yaklaşık 20 dakika görüştük. Bu görüşmemizde istikşafi toplantıların önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık. En zor şartlarda bile diyaloğu sürmemiz gerektiğini söyledim. Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik düşüncelerini söyledi, biz de söyledik" diye konuştu.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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