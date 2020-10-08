Ermenistan yaralılara müdahale eden doktoru vurdu! Sivil şehit sayısı 31'e çıktı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e, yaralı sayısı 154'e yükseldi. Cephe hattından yaralı bir askeri çıkarmaya çalışırken askeri doktor Teğmen Turgut Halilbeyli de Ermenilerin hedefi oldu ve şehit düştü.

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Ermenistan bu sefer yaralı askerlere müdahale etmeye çalışan Azerbaycanlı doktoru şehit etti. Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e, yaralı sayısı 154'e yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 8 Ekim 13.00'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 154 sivil yaralandı.

Ermenistan, cephe hattından yaralı bir askeri çıkarmaya çalışırken askeri doktor Teğmen Turgut Halilbeyli'yi hedef aldı. Yaralıları kurtarmaya çalışan genç doktor Halilbeyli orada şehit düştü.

Sivilleri vuran Grad füze sistemi imha edildi

Ermenistan'ın saldırılarında 928 ev, 45 apartman, 133 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan ordusuna ait Grad füze sisteminin imha edildiğini duyurdu. Hacıyev, Grad sisteminin imha edilmesiyle çok sayıda sivilin hayatının kurtarıldığını belirtti.

Ermeni ordusu tanklarını bırakıp kaçıyor

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarma harekatı sürerken cepheden görüntüler gelmeye devam ediyor. Bozguna uğrayan Ermeni askerler, tanklarını bırakıp kaçıyor.