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Koronavirüse yakalanan Trump'tan bomba çıkış: Hiç de bulaştırıcı değilim

Koronavirüs tedavisi tamamlanmadan hastaneden çıkan ABD Başkanı Donald Trump, "Hiç de bulaştırıcı değilim" açıklaması yaptı.

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Beyaz Saray'da eşi Melania dahil kendisine yakın 10'dan fazla kişinin daha koronavirüse yakalanması ve ABD askeri liderliğinin de karantinaya girmek zorunda kalmasının ardından bulaşının başlangıcındaki sıfırıncı hasta olup olmadığı sorgulanan Başkan Trump, sağlık durumuyla ilgili çok konuşulan değerlendirmelerde bulundu.

Trump, hiçbir şekilde bulaştırıcı olduğunu sanmadığını ve kampanyaya yeniden başlayacak kadar kendini iyi hissettiğini söyledi.

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