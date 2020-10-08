AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu, son derece yakışıksız bir beyanat verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğrafı üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun yalanına tepki yağdı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren isimlerden oldu. Çelik, "Son derece yakışıksız bir beyanat verdi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretiyle ilgili eleştirilerine AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son derece yakışıksız"

-Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi.

-Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir.

"Kendi devletini küçük düşürme gayreti"

-Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz.

"Daha önce de..."

-Kılıçdaroğlu, daha önce de Sn Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunmuştu. Bunun yalan olduğu ispatlanmıştı.

"Bunlar kara propoganda yöntemleri "



-Maalesef CHP’nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar.

-CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. “Beştepe'ye giden CHP'li” tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP Kongresinde yerlerini korudu.