Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. İşlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" denildi.

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Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e, yaralı sayısı 154'e yükseldi. Saldırılarda 928 ev, 45 apartman, 133 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'a çok sert tepki gösterdi.Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!