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Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Yolcular yaralandı

Merter'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Merter'de iki metrobüsün çarpışması nedeniyle metrobüs hattında uzun kuyruklar oluştu ve diğer istasyonlarda da yoğunluk yaşandı.

Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın bir metrobüsün önünde seyreden başka bir metrobüse çarpmasıyla meydana geldiği iddia edildi. 

Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Bazı yolcular yaralandı

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