Mansur Yavaş sosyal yardım alan ailelerle ilgili iki projeyi açıkladı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan 160 bin aileye iyi haber verdi. Yavaş, ardım alan ailelerin aylık 10 tonu aşmayan su faturasını 10 TL’ye sabitleyeceklerini ve ücretsiz internet hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a düzenlediği saldırılara karşı ortak kınama bildirisiyle açıldı. Sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV üzerinden canlı olarak yayınlanan Meclis Toplantısı’nda, Başkent gündemine ilişkin önemli konular görüşüldü.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimden yararlanmaları konusunda internet erişimi ya da bilgisayarı olmayan mahallelere ücretsiz internet hizmeti götürdüklerini ve Belediye birimlerindeki bilgisayarları öğrencilerin kullanımına açtıklarını ifade eden Başkan Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına bir müjde daha verdi.

"Sosyal yardım alan ailelere ücretsiz internet"

Yavaş, “Tahmin ediyorum 2 ayda internetsiz köy kalmayacak. İnternet belki birçok mahallede var ama vatandaşlar artık ücretsiz yararlanacaklar. Aile Yaşam Merkezleri ve Belediyeye ait birimlerdeki 869 bilgisayarı gelin kullanın dedik ancak müracaat 412’de kaldı. Hala kendilerine bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ankara’daki tüm mahallelere ücretsiz internet çalışmasına başlıyoruz. Bir diğer çalışmamız daha olacak onu da ileride açıklayacağız. Tableti olanların da Belediye’den yararlanacağı bir sistemi yine ilk defa biz yapacağız. Türkiye’de ilk kez bütün sosyal yardım alan ailelere ücretsiz internet vereceğiz. Şu an ona çalışıyoruz. Buradan onun müjdesini de vereyim."

"10 ton su 10 TL fiyata sabitlenecek"

Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile de sosyal yardım alan ailelere şu sözlerle seslendi: “Değerli ailem, Hiçbir vatandaşımız başını yere eğsin istemiyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimize ücretsiz internet çalışmalarımız devam ederken, su fiyatını aylık 10 tona kadar 10 TL’de sabitleme planımızı da meclisimize sevk ettik. Daima yanınızda olacağız.”

Kartlı su sayacı kullanan abonelerden gelen şikayetlerin artması üzerine Ankara halktan özür dileyen ve yıl sonuna kadar bu sorunu belediye imkanlarıyla çözeceklerini belirten Başkan Yavaş, yeni düzenlemeyle sosyal yardım alan ailelerin aylık 10 tona kadar tüketimi halinde su faturalarının 10 TL’yi geçmeyeceğini söyledi.



Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda hem su tüketimini tasarruflu kullanmayı teşvik edecek hem de sosyal eşitsizliği ortadan kaldıracak bir formül geliştirdiklerini belirten Yavaş, şöyle dedi:

“Suya zam filan istemedik. Elimizi vicdanımıza koyacağız. 150 ton su kullananlar var. Şimdi bu Meclis’e gelecek. Çevre Bakanlığı da bunu öneriyor. Çünkü dünya kuraklığa gidiyor, Ankara da kuraklığa gidiyor. Eğer biz hala hobi bahçelerine ya da zamanında abone yapılmış yerlere bir kademe koymadığımız takdirde Ankara’nın suyu var olduğu halde veremiyoruz. Gölbaşı’nın bazı köylerine, Altındağ’ın bazı köylerine su veremedik. Su ucuz diye bahçesini sulayanlar var. Köylü arıyor abdest alamıyoruz diye. Ben şöyle bir formülle geleceğim. Aylık 10 tona kadar su tüketenlerde faturayı 10 TL’yi geçirmeyeceğiz. Yani bunlar sosyal yardım alan 160 bin aile için geçerli. diyerek;

Daha ucuz ödeyenler var köylerde, 5-6 TL ödeyenler var, onlar aynen devam edecek. 10 tona kadar su kullananlara zam yok ama müsaade edin de 10 tondan 15 tondan fazla su tüketenler de bunun bedelini ödesin.

Yavaş, "Ayrıca 600 bin tane iskan almamış abone var. Bunlar da normal vatandaş gibi kullanıyorlar. Halbuki iskansız yerlerin tarifesi farklıdır. Biz bunu bir miktar artırdığımızda fakir fukaraya, 160 bin aileye ucuz su vereceğiz. 10 TL’yi geçmeyecek faturası. İskansız evler de fazla su kullananlar da bunun bedelini ödeyecekler. Bunu getirdiğimizde ilçe belediyesinin de gelirleri artacak." sözlerini kullandı.

Kredinin kullanılacağı kalemleri sıraladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis’e sunulan ve oy birliğiyle kabul edilen 700 Milyon TL kredi kullanımının hangi kalemlere harcanacağını da şöyle anlattı: “Kredinin 250 milyon lirasını Mamak Kentsel Dönüşüm, 2 bin 500 konutun ihalesine yıl başında çıkacağız. Daha iyi bir teklif gelirse 13 bin 500 konutun talebi olursa Belediye Meclisi’nde değerlendiririz. Otobüslerden tutun vatandaşa maske vb gibi pandemi ile ilgili harcamalara 150 milyon TL. Bunun 50 milyon TL’si ilçelere asfalt olarak verilecek ya da AYKOME üzerinden verilecek. 50 milyon TL’yi Etimesgut İstasyon Caddesi köprülü kavşak için ayırdık. Bunun projesi hazır. EKAP'tan gün alıyoruz. 7 milyon TL de havuz bakım ve onarım, 6 milyon TL dekoratif kentsel yapım elemanları alımı, 47 milyon TL Batıkent'te 400 dönümün üzerinde rekreasyon alanı var onu yapacağız. 40 milyon TL de Dikmen Vadisi rekreasyon alanında çevre düzenlemesini yapmayı planlıyoruz."

“Kendim yapacağım bir proje için sizden bir kuruş kredi istemiyorum”

Diyen Başkan Yavaş, 1 milyar 70 milyon kredi kullanıldığı yönündeki iddiaların doğruyu yansıtmadığına dikkat çekti.

Muhalefetin kredi kullanımına ilişkin açıklamalarına da yanıt veren Başkan Yavaş, Meclis’te daha önce onaylanan kredilerin Hazine’de beklediğini ve henüz kullanılamadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Hatırlarsanız Mamak Belediyesinin önünden arabalar uçuşuyordu. Biz bizden önce yapılmamış Mamak’ta sele dönüşen yağmur suyu ve atık su borularını yaptık. Sonuçta 1 milyar 70 milyon TL size kredi verdik diyorsunuz ya ben bir kuruş kredi kullanmadım. Hiç siyaset yapmaya gerek yok, ben kendi projelerimde bu krediyi kullanmak istemiyorum. Allah da kullandırmayı nasip etmesin. Biz Ankara için bir araya gelmeye bakalım. Herkesin gözü önünde yardım organizasyonları da yaptık. Bunlar dünyaya model oldu demek varken niye böyle yapıyorsunuz.”