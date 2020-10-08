Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (8 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8667'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 330.753'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1398 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1398 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 290 bin 352'ye yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 287 bin 47, ağır hasta sayısı 1411, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;