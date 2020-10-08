BIST 1.147
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 482,31
HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

ABD Başkanı Trump, Biden ile sanal bir tartışmaya katılmayacağını açıkladı

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal yapılması halinde rakibi Joe Biden ile gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan tartışmaya katılmayacağını söyledi. 

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, FOX News'e yaptığı açıklamada, Tarafsız Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olması nedeniyle ikinci tartışmanın sanal yapılacağını duyurmasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı, sanal bir tartışmanın 'kendileri açısından kabul edilebilir olmayacağını' belirterek moderatörleri rakibi Joe Biden'ı korumaya çalışmakla suçladı.

Donald Trump, "Sanal bir tartışmaya katılmayacağım" dedi.

İkinci tartışmanın sanal katılımla yapılacağı duyurulmuştu

Komisyon, Trump ile Biden arasındaki ikinci tartışmanın katılacak herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla sanal yapılacağını duyurmuş, adayların Miami'deki tartışmaya farklı mekanlardan sanal katılımını uygun görmüştü.

Trump, daha önce Twitter'da, "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak" paylaşımını yapmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu, son derece yakışıksız bir beyanat verdi
ORSAM Başkanı Prof. Uysal'dan F-35 çıkışı: Türkiye itiraz eder ve gerginlik artar
'Korkuyorum' demişti! İzmir'de emekliliği 4 gün kalan doktor koronavirüsten öldü
Adana'da korkunç olay! Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
Yunanistan'dan "29 Ekim" provokasyonu! Ege'de yeni NAVTEX ilan ettiler
Bakan Kurum açıkladı: Acil dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz var
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi! Son günlerin rekorunu kırdı
Kastamonu'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Rakamlar açıklandı! İlana çıkan ikinci el 10 otomobilden 6'sı satıldı
Büyükçekmece'deki kağıt toplayıcılarına çalışma saati düzenlemesi
Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldu
Sakarya saatlik hava durumu sağanak başladı!
Yorumlar