GATA'dan atılan Menzilci Ali Edizer eşinin sonuçlarına baktı diye erkek doktora saldırmış!

"Boşanmayın ikinci eş alın" sözleri nedeniyle büyük tepki çeken ve görevden alınan GATA eski Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer'in yeni bir marifeti daha ortaya çıktı. Menzil tarikatı mensubu olduğunu gizlemeyen Edizer, eşinin mamografi sonuçlarına baktığı gerekçesiyle GATA'da görevli bir erkek doktora saldırdığı ortaya çıktı. Saldırdığı meslektaşı da tekerlekli sandalyede görev yapan bir profesör... Ali Edizer, kendisi ile görüşmek isteyen Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün WathsApp mesalarını da sosyal medya hesabından ifşa ederek dalga geçti. 8 ay Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptığı eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bu arkadaş normal değil" dedi.