GATA'dan atılan Menzilci Ali Edizer eşinin sonuçlarına baktı diye erkek doktora saldırmış!
'Boşanmayın ikinci eş alın' sözleri sonrası görevden alınan GATA'nın eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'den yeni skandallar. Eşinin mamograifi sonucuna baktı diye erkek doktora saldırdığı ve hakkında dava açıldığı ortaya çıkan Edizer'in, gazeteci Saygı Öztürk'e önelik paylaşımı da olay...
"Boşanmayın ikinci eş alın" sözleri nedeniyle büyük tepki çeken ve görevden alınan GATA eski Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer'in yeni bir marifeti daha ortaya çıktı. Menzil tarikatı mensubu olduğunu gizlemeyen Edizer, eşinin mamografi sonuçlarına baktığı gerekçesiyle GATA'da görevli bir erkek doktora saldırdığı ortaya çıktı. Saldırdığı meslektaşı da tekerlekli sandalyede görev yapan bir profesör... Ali Edizer, kendisi ile görüşmek isteyen Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün WathsApp mesalarını da sosyal medya hesabından ifşa ederek dalga geçti. 8 ay Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptığı eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bu arkadaş normal değil" dedi.
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşına saldırmış
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevinden alınmıştı. Menzil tarikatına mensup olduğu ileri sürülen Edizer'in 2018'de meslektaşına saldırmaktan yargılandığı da ortaya çıktı.
İddiaya göre Edizer, eşinin GATA'da mamografisini çektirdi. Kadın doktor bulunmadığı için ultrason çekimi erkek doktor tarafından yapıldı.
6 ay sonra gelip 'taciz' suçlamasıyla saldırdı
Aradan 6 ay geçtikten sonra Edizer, hastaneye gidip eşine tacizde bulunduğu gerekçesiyle görevini tekerlekli sandalye ile sürdüren Prof. Dr. Kemal Niyazi Arda'ya saldırdı.