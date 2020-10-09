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MSB açıkladı! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak ve Cudi Dağı bölgesine düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik mücadelesini yurt içi ve sınır dışında aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.

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