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Radamel Falcao'dan itiraf: Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum

Milli takım kampında çarpıcı açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, kariyerinin sonuna yaklaştığını ifade etti.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takım kampında kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşı ilerledikçe komple bir futbolcu olduğunu vurgulayan Galatasaraylı yıldız futbolcu, kariyerinin sonuna yaklaştığını söyledi.

Falcao'nun açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye Ligi'nde geçirdiğim zamanı pozitif buluyorum. Zamanla her şeyi öğrendim. Futbolla ilgili değişik duyguları var. Yakaladığım şansları değerlendirmeye çalıştım ve goller de attım."

"Kalenin önünde olmalıyım"
"Futbol kariyerimin son dönemindeki tecrübelerimin ardından şu anda futbol anlamında daha dolu hissediyorum, daha komple bir futbolcu oldum. Benim uzmanlık alanımın üzerine çalışıyorum, bu da ceza alanına yakın, kalenin önünde olmamı gerektiriyor."

"Çift forvette daha rahatım"
"9 numara oynarken daha efektif bir oyuncuyum. Modern futbolda artık forvetler daha fazla hareket etmek zorunda. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hareketlilik artıyor. Şu anda, ben daha tamamlanmış bir Falcao'yum."

"Sona yaklaştığımın farkındayım"
"Çok heyecanlı ve mutluyum. Futbola başladığımda milli takımda bu kadar kupa için mücadele edebileceğimi hayal edemezdim. Kariyerimin sonuna yaklaştığımın farkındayım ve her idmandan zevk alıyorum."

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