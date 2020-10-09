Çorum'da annesinin sevgilisinin tecavüz ettiği 3 yaşındaki erkek çocuk öldü! İfadeleri ortaya çıktı

ÇORUM'dan gelen haber Türkiye'nin tüylerini ürpertti. 3 yaşındaki küçük çocuk 'kalp rahatsızlığı var' denilerek anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Doktorlar çocuğun durumundan şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı. Tutuklanan anne ile sevgilisi ifadelerinde bakın ne dedi...