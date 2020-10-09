Çorum'da annesinin sevgilisinin tecavüz ettiği 3 yaşındaki erkek çocuk öldü! İfadeleri ortaya çıktı
ÇORUM’da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü ortaya çıktı. Küçük çocuğun annesi ve sevgilisi tutuklanırken ifadeleri de ortaya çıktı. Anne cinsel istismarı kabul etmezken, sevgilisi ise "Eve herhangi birileri girmiş olabilir” dedi.
ÇORUM'dan gelen haber Türkiye'nin tüylerini ürpertti. 3 yaşındaki küçük çocuk 'kalp rahatsızlığı var' denilerek anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Doktorlar çocuğun durumundan şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı. Tutuklanan anne ile sevgilisi ifadelerinde bakın ne dedi...
Anne ve sevgilisi gözaltına alındı: Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Çorum'da yaşandı. Anne Z.B.Y ile birlikte yaşadığı sevgilisi B.Ç. kalp rahatsızlığı var diyerek 3 yaşındaki çocuğu hastaneye kaldırdı. Doktorlar çocuğu kurtaramazken, cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., gözaltına alındı.
İfadeleri alındı: Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne ve erkek arkadaşı, 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Anne ve sevgilisi tutuklandı: Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.