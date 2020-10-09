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Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

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Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" dedi. 

Eski Bakan Mehmet Cahit Turhan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinde koronavirüse rastlandığını belirtmişti. 

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