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Fernando Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu

Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtildi. Uruguaylı eldivenin Kasım ayında dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi. 

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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen Cemil Usta Sezonu, 12 Haziran'da seyircisiz olarak tekrar başlamıştı. Pandemi arasından sonra Galatasaray, ilk maçını 14 Haziran'da Çaykur Rizespor'a karşı oynadı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

4 ay oldu
Cimbom sahada sadece 3 puanı kaybetmezken, bu karşılaşmada takımın kaptanı ve en önemli isimlerinden Fernando Muslera'yı da sakatlığa kurban etmişti. O tarihten bugüne yaklaşık 4 aydır sakatlığı süren Uruguaylı file bekçisinin, dönüş tarihi de belli oldu.

Kasım ayında dönüyor
Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtildi. Uruguaylı eldivenin Kasım ayında dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi. Fatih Terim de onun yolunu gözlüyor.

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