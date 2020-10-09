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Doğal gaz kontratları yenilenecek: Piyasaya farklı oyuncuların girmesi adına önemli bir fırsat

"Doğal gaz sektörü açısından 2021'de süresi dolacak kontratlarımız var." diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "Bunların dolması doğal gaz piyasasına farklı oyuncuların girmesi adına önemli bir fırsat" diye konuştu.

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Türkiye Bilim Akademisi'nin düzenlediği 'Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli'nde değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Türkiye'yi zorlayan 'al ya da öde' ve uzun vadeli kontratların olduğu dönemde bu serbestleşme hızlı şekilde gerçekleşmedi. Çabamız daha esnek, rekabetçi, Türk sanayisini, elektrik sektörünü ve hane halkını destekleyecek gaz kontratlarına dönüşmesi yönünde" dedi.

Ülke ekonomisini önemli şekilde etkileyecek

Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin Türkiye için çok önemli olduğunu, doğal gaz ve enerji piyasaları ile ülke ekonomisini önemli şekilde etkileyeceğini belirtti. Söz konusu bölgenin daha büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Bayraktar, "Muhtemelen rezervin yukarı yönlü değiştirilmesi söz konusu olabilir" dedi.

Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları 

Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, "Cari açığı azaltmak adına, imkanlarımız ne ise özellikle deniz aramacılığını kararlılıkla devam ettireceğiz" diye konuştu.

Üçüncüsü Saros'ta devam ediyor

Bayraktar, "Aliağa ve Hatay-Dörtyol'da iki FSRU'yu (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) sisteme kazandırmıştık. Üçüncüsü için çalışmalar Saros'ta devam ediyor. Önümüzdeki yıl altyapımıza kazandırılacak" dedi.

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