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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

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