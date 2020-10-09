İYİ Parti Milletvekilleri Koray Aydın'ın istifasını istedi! Akşener ne cevap verdi

İYİ Parti'de 'oy verilmeyecekler' listesi krizi sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın’ın başkanlık divanında görevlendirilmesine karşı çıkan vekillerle görüştü. Akşener, Aydın’ın istifası için bastıran vekillere ne cevap verdi?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın’ın başkanlık divanında görevlendirilmesine karşı çıkan vekillerle görüştü. Akşener’in, Aydın’ın istifası için bastıran vekillere “Partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız” yanıtını verdiği belirtildi. Aralarında Feridun Bahşi, Ahmet Çelik, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel gibi isimlerin de yer aldığı milletvekilleri, Meral Akşener ile görüştü.

Koray Aydın için gereği yapılsın

O listenin sorumlusunun Koray Aydın olduğunu alatan milletvekillerinin Genel Başkan Akşener'e, “Koray Aydın için gereği yapılmalı” dediği kaydedildi. Milletvekilleri, Akşener’le görüşmesinde, “Amacımız partiye zarar vermek değil ancak bu listeden kim sorumluysa gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin

Milletvekillerinin taleplerini not alan Akşener’in de görüşmede, milletvekillerine, “Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin. Biz demokrasiye inanmış bir partiyiz. Bu partide çoğunluk ne derse o olur, gereği de çoğunluğa göre yapılır. Ancak siz, bu süreçte partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız” dediği ifade edildi.

Delege oy verdi ben de görev verdim

Akşener’in ayrıca milletvekillerine “oluşturulan genel idare kurulu listesinde Koray Aydın’a da delegelerin ciddi oranda oy verdiğini, başkanlık divanında yer almasının nedeninin de kendisi açısından ‘delegelere söz vermek amaçlı olduğunu’ dile getirdiği” kaydedildi.