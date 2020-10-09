Güney Kore'de 33 katlı gökdelen bir anda alev topuna döndü! Çok sayıda yaralı var

Güney Kore’nin Ulsan kentindeki 33 katlı gökdelende yangın çıktı. Yaklaşık 80 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

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Güney Kore'nin Ulsan kentinde 33 katlı gökdelende çıkan yangın 8. ve 12. katları arasında başladı. Kısa sürede bütün binayı sardı. Binada 120 daire ve AVM vardı. Yüzlerce bina sakini tahliye edildi. Bu sırada yaklaşık 80 kişi yoğun dumandan zahirlendi, hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri, binada tek bir kişi bile kalmasın diye uzun süre uğraştı. Yetkililer binanın dış cephesinin yangını büyüttüğünü belirtti.