Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapıyor! Paraya para demiyor
BOLU'da, bir marangozhanede 1958 yılından beri aynı teknikle yaptığı sandalyeler sayesinde paraya para demiyor.
Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir marangozhanede, 18'inci yüzyılda Avusturyalı marangoz Michael Thonet'in geliştirdiği teknik ile 62 yıldır tonet sandalye üretiliyor. Buharla yumuşatarak ahşaba bükme ve şekil verme işleminin yapıldığı sandalyeler, sağlamlığı ile dikkat çekiyor.
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Kayın ağacından üretilen sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılabiliyor.
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Tesiste ilk açıldığı yıl olan 1958 yılına ait bir tonet sandalye de hala sapasağlam duruyor.
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Dizilerde kullanılıyor: Nadir olarak kullanılan teknikle yapılan sandalyelerin tanesi bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Sandalyeler ayrıca tarihi dizilerde de dekor olarak kullanılıyor.
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