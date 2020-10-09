Akşener'den Koray Aydın'ın istifası için bastıran vekillere: Partiye zarar vermeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, liste krizi sonrası Koray Aydın’ın başkanlık divanında görevlendirilmesine karşı çıkan vekillerle görüştü. Aydın’ın istifası için bastıran vekillere Akşener’in, “Partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız” yanıtını verdiği belirtiliyor.

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Aralarında Feridun Bahşi, Ahmet Çelik, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel gibi isimlerin de yer aldığı milletvekillerinin Akşener’e, yeniden “Koray Aydın için gereği yapılmalı” dediği kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, milletvekilleri, Akşener’le görüşmesinde, “Amacımız partiye zarar vermek değil ancak bu listeden kim sorumluysa gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

"Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin"

Milletvekillerinin taleplerini not alan Akşener’in de görüşmede, milletvekillerine, “Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin. Biz demokrasiye inanmış bir partiyiz. Bu partide çoğunluk ne derse o olur, gereği de çoğunluğa göre yapılır. Ancak siz, bu süreçte partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız” dediği ifade edildi.

Akşener’in ayrıca milletvekillerine “oluşturulan genel idare kurulu listesinde Koray Aydın’a da delegelerin ciddi oranda oy verdiğini, başkanlık divanında yer almasının nedeninin de kendisi açısından ‘delegelere söz vermek amaçlı olduğunu’ dile getirdiği” kaydedildi.