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TPAO'ya 4 petrol arama ruhsatı! Resmi Gazete'de yayımlandı

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 4 petrol arama ruhsatı verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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