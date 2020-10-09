Garry Rodrigues başa bela oldu: Çocuklarımın okulu var gidemem

Fenerbahçe, Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Rodrigues'ten kurtulmak isterken Yeşil Burun Adalı oyuncu, ailesinin durumunu ve çocuklarının okulunu öne sürerek İstanbul’dan ayrılmayacağını belirtti.

Abone ol

Geçtiğimiz sezon Arabistan ekibi Al Ittıhad’dan kiralık olarak gelen, fakat Galatasaray’da gösterdiği performansın yanına yaklaşamayan Garry Rodrigues krizi her geçen gün büyüyor.

Fenerbahçe’den yıllık 2,5 milyon Euro kazanan yetenekli kanat oyuncusu kontratı bitene kadar takımda kalmak isterken sarı lacivertli yönetimin Rodrigues’in Arabistan’a geri dönmesinden yana görüş bildirdiği ifade edildi.

''Başka bir takıma kiralık olarak göndermemiz mümkün değil''

Vatan'da yer alan habere göre; ailesinin durumunu ve çocuklarının okulunu öne sürerek İstanbul’dan ayrılmayacağını belirten 29 yaşındaki futbolcu problem çıkarmaya devam ederken Al Ittıhad cephesinin ‘Ya buraya geri dönersin ya da Fenerbahçe’de kalırsın seni başka bir takıma kiralık olarak göndermemiz mümkün değil’ sözlerinin Fenerbahçe’yi çıkmaza sürüklediği bilgisi geldi.

Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi

Geçtiğimiz sezon 29 maçta 4 gol 4 asist yapan Garry Rodrigues’in Erol Bulut’un planları arasında olmadığı kaydedildi. Yeşil Burun Adalı oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.