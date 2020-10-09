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Merve Dizdar yaşı kaç aslen nereli Merve Dizdar oynadığı diziler

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile hayran bırakan Merve Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. 34 yaşında olan Merve Dizdar aslen İzmirli. Merve Dizdar'ın eşi ise BKM oyuncularından olan Gülhan Altundaşar . İşte Merve Dizdar'ın oynadığı diziler

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TRT 1 ekranlarında büyük ses getiren Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren  başarılı oyuncu Merve Dizdar son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Son sineme filmi Eltilerin Savaşı ile de alkış toplayan Merve Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Merve Dizdar aslen İzmirli ve 34 yaşında. 2018 yılında şu anda BKM oyuncularından olan Gülhan Altundaşar ile evlendi. 

Merve Dizdar kimdir: Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

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