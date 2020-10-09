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İzmir Urla'da tekneye operasyon! Çok sayıda sığınmacı yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında ekipler bir tekneye operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarda yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalandı.

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 İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar'daki Sığacık limanından gece saatlerinde hareket eden "Küçükyalı 1" isimli tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın ortak operasyonunda tekne, Urla açıklarında durduruldu.

Bu sırada tekneden kaçmak amacıyla denize atlayan kaptan için arama kurtama çalışması başlatıldı.

Teknede bulunan çok sayıda kişinin uyruk ve kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan jandarma ekipleri, geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişiyi Sığacık'ta bir pansiyona düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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