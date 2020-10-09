Hazine'nin borçlanma yetkisini iki katına çıkaran teklif Meclis'ten geçti

2020 için Hazine'nin borçlanma limitini 2 katına çıkaran teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Reuters’ın haberine göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi dün kabul edildi.

Teklife dün eklenen geçici madde ile, Hazine'nin net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. Borçlanmanın gerekçesi olarak pandemi koşulları gösterilmişti.

Bütçe açığı beklentisi yükseldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, 2020 yılı sonu için belirlenen borçlanma limitinin 140 milyar TL olduğunu ve yıl sonuna kadar kamu bankalarına ek bir kaynak konulmasının "düşünülmediğini belirterek, "Sene başında planladığımız %2.9 seviyesindeki bütçe açığını biz bu sene sonu itibarıyla %4.9 olarak planlıyoruz" dedi.

'Sekiz aylık borçlanma' öngörülenin neredeyse iki katı

- Hazine'nin her yıl için öngörülen bütçe açığı kadar net borçlanma yapma limiti bulunuyor. 2020 bütçesi Meclis'ten geçtiğinde açık öngörüsü 140 milyar TL idi. Hazine verilerine göre ilk sekiz aylık borçlanma ise 250 milyar TL'nin üzerinde.

- Hem Hazine ve Maliye Bakanı'nın hem de Cumhurbaşkanı'nın ilgili limitleri yüzde 5'er artırma hakkı bulunuyor.

- Teklif ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nda da değişiklik yaparak tıp fakültesi açmak isteyen vakıf üniversitelerine bazı şartları taşıma zorunluluğu da getiriliyor.

- Teklifle ayrıca pandemi sürecinden dolayı teknoparklardaki esnek çalışma süresinin, bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili bakanlığa yetki de veriliyor. Teklifte tekonoparklara yönelik bazı vergi istisnalarının uzatılması da öngörülüyor.