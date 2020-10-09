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Samsun merkezli FETÖ operasyonu! Yakalanan eski polislerden 8'i adliyede

SAMSUN merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 eski emniyet mensubundan 8'i daha adliyeye sevk edildi.

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Samsun merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye gönderildi.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 13 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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