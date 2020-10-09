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İstanbul İl Sağlık Müdüründen vaka sayılarıyla ilgili korkutan açıklama

İhlas Haber Ajansı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak'a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan kentteki yeni tip korana virüsün seyri yönünde son dakika açıklaması geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak'a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti. Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Son 24 saatte İstanbul'da 419 kişiye tanı kondu

Öte yandan son 24 saat içerisinde İstanbul'da 419 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu belirtiliyor. İstanbul'da 2 Temmuz gününden bu yana en yüksek yeni tanı sayısı olduğu ifade edildi.

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