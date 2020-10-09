Ferhat Güzel kimdir aslen nereli Ferhat Güzel evli mi?

Uzun süredir ekranlarda ve sahnelerde görülmeyen türkücü Ferhat Güzel'in hayatı merak edildi. Bir dönem Ünlüler Çİftliği yarışması ile adından söz ettiren Ferhat Güzel aslen Şanlıurfalı ve 47 yaşında. Peki Ferhat Güzel evli mi? İşte Ferhat Güzel'in hayatı

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Türkücü Ferhat Güzel kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak edildi. Bu sabah Star TV'de yayınlanan Alişan ve Demet ile programına konuk olacak olan Ferhat Güzel'in hayatı merak edildi.

Ferhat Güzel kimdir: Şanlıurfa Suruç doğumlu sanatçımız müzik dünyasının renkli simalarından biridir.

İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan sanatçımız ayrıca sinema dünyasında da sergilediği başarılı performansı ile ismini duyurmuştur. Sanatçımız, Hüküm Giymişim, Dermanım Ol ve daha nice arabesk şarkıları ile arabesk severlerin kulaklarının pasını silmiştir.