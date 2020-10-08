BIST 1.149
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 481,83
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan para için eğiliyor' yalanı elinde patladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinden bir fotoğrafı gündeme getirerek para için eğildiğini iddia etti. Görüntülerin aslı ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu, Twitter'da "CHPYalanları" etiketi ile TT oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü günü birlik Katar ziyaretine ilişkin Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğrafı çarpıttı.

Erdoğan'ın Katar emiri ile karşılaşmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun iddiası tartışma konusu oldu. 

Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle eliyle gönül selamı verdiği ana ait kareyi Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor para için" dedi.

İşte bu açıklamalar sosyal medyada çok konuşuldu. Tepki çeken bu sözler "CHPYalanları" etiketiyle Twitter'da TT oldu. 

"Cumhuriyet tarihininin en büyük yalancısı" suçlaması

Kılıçdaroğlu'na tepki tweetleri peş peşe gelirken, CHP lideri Türkiye'yi küçük düşürmek için yalan söylemekle eleştirildi.  Kılıçdaroğlu, yapılan paylaşımlarda cumhuriyet tarihinin en büyük yalancısı olmakla suçlandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 33 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevirleri Narlı ile Vezir hasada hazır
Kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Demir etkisiz hale getirildi
ABD Başkanı Trump, Biden ile sanal bir tartışmaya katılmayacağını açıkladı
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi! Son günlerin rekorunu kırdı
Rakamlar açıklandı! İlana çıkan ikinci el 10 otomobilden 6'sı satıldı
Büyükçekmece'deki kağıt toplayıcılarına çalışma saati düzenlemesi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'i dolu ve sağanak yağış vurdu! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İzmir yağmura teslim oldu
HES kodu alma SMS ücretli mi kaç para?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu:
Tekirdağ'da hortum önüne ne kattıysa götürdü
Gözde Atasoy Kökçü kiminle evli eşi Emirhan Kökçü kimdir?
Sultanbeyli’de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor
BİLSEM sonuçları 2020 açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama