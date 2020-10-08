18 yaşındaki "ikiz hırsız"lar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2 Mart ve 11 Mart tarihlerinde Beşiktaş'ta meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayı üzerine inceleme başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, Bu kez Beşiktaş ile birlikte Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde Ağustos ayında 2, Eylül ayında ise 4 ayrı evden hırsızlık olayı daha meydana geldi. Kamera çalışmalarından bu kişilerin Mart ayında yaşanan hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edildi.



150 bin TL'lik hırsızlık

Mart ile eylül ayı arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen 8 ayrı hırsızlık olayında, çok sayıda cep telefonu, ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar, saat, fotoğraf makinesi, elektronik tablet ile para ve döviz çalan hırsızların vatandaşa verdiği toplam zararın 150 bin TL'nin üzerinde olduğu belirlendi.



Çalışmalar derinleşti, hırsız ikizler yakalandı

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, mart ve eylül ayı arasında meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. İkiz oldukları kamera çalışmalarıyla önceden de tespit edilen 2 kardeş, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Hırsız ikizler suç makinesi çıktı

Emniyette ifadeleri alınan yaşları yalnızca 18 olan ikizlerden Fırat Ç.'nin 2 adet Mala Zarar verme, 4 adet Başkasına Ait Kimlik Kullanma, 41 adet Evden Hırsızlık, 3 adet Yaralama, 2 adet 6136 SKM, 1 adet Açıktan Hırsızlık, 2 adet İşyerinden Hırsızlık; Berat Ç.'nin ise 27 adet Evden Hırsızlık, 4 adet Yaralama, 1 adet Yağma, 1 adet Açıktan Hırsızlık suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hırsız ikizler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tanınmamak için saçlarıyla yüzlerini kapattılar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir binaya girdikleri, daha sonra bir dairenin kapısını açmaya çalıştıkları anlar görüldü. Cerrahi maske takan ikiz hırsızların tanınmamak için saçlarıyla yüzlerini kapatmaya çalıştıkları da kameralarca kaydedildi. Bir başka olaya ait görüntüde ise hırsızların çaldıkları televizyonla bir taksiye bindiği anlar görüldü. Şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra çaldıkları eşyayla kaçtıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.