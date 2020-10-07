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DÜNYA

Rusya'da mühimmat deposunda patlama

Rusya'nın Ryazan bölgesinde orduya ait mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Çevredeki 10 köyün sakinleri tahliye edildi.

İhlas Haber Ajansı

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Shelemishevo kasabasında orduya ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Depodaki mühimmatlar art arda patlarken; bölgeye çok sayıda kurtarma aracı ve ambulans sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı ekipler de bölgede kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılırken; itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çevredeki 10 kasaba boşaltıldı

Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada; patlamadan sonra bölgedeki yerleşim alanlarında maddi hasarlar oluştuğu, şu ana kadar can kaybı olmadığı aktarıldı. Bölgede 10 kasabanın bulunduğu ve kasabalarda yaşayanların tahliye araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.
Depoda patlamaların halen devam ettiği ifade edilirken; yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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