Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı küs mü? Cemal Can bakın ne dedi
Survivor şampiyonu Cemal Can ve yarışmada yakın arkadaşı olan Nisa'nın küs olduğu ve görüşmedikleri iddia ediliyordu. Danla Bilic'in doğum günü kutlamasından sonra açıklama yapan Cemal Can iddialara son noktayı koydu.
Survivor şampiyonu Cemal Can arkadaşlarıyla bol bol vakit geçiriyor. Önceki akşam Nişantaşı’nda Danla Bilic’in doğum gününü kutladıktan sonra kameralara yansıyan Survivor şampiyonu Cemal Can “Bitmeyen doğum günü kutluyoruz” dedi.
Yarışmada yakın arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrasında görüşmedikleri ve küstükleri sorusuna Cemal Can yanıt verdi.
Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile haklarında çıkan küslük iddialarına "Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" dedi.